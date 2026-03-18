Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Rauchwarnmelder rettet Leben bei Wohnungsbrand in Ratingen-Hösel

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Ratingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen des 18.03.2026 wurde die Feuerwehr Ratingen um 06:19 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Blumenstraße im Stadtteil Hösel alarmiert. Im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses geriet ein Elektrokleingerät aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Dank eines funktionierenden Rauchwarnmelders und dem schnellen, entschlossenen Eingreifen eines Nachbarn konnte Schlimmeres verhindert werden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden diese von zwei Bewohnern empfangen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Alarmsignal des Rauchwarnmelders wahrgenommen und die betroffene Bewohnerin durch lautes Klopfen an der Wohnungstür auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Beim Öffnen der Tür stellte er eine starke Rauchentwicklung fest. Geistesgegenwärtig erstickte er den Brand mit einer Decke und brachte die Bewohnerin umgehend ins Freie. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst und Notarzt vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kontrollierte die betroffene Wohnung, führte Nachlöscharbeiten durch und belüftete maschinell die Räume, um den Rauch zu entfernen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ratingen von beiden Standorten, der Führungsdienst der Feuerwehr, der Löschzug Hösel/Eggerscheidt, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, der Notarzt vom Standort Ratingen sowie die Polizei des Kreises Mettmann. Die Feuerwehr Ratingen weist in diesem Zusammenhang erneut auf die lebensrettende Bedeutung funktionierender Rauchwarnmelder hin und appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, deren Installation und regelmäßige Wartung sicherzustellen.

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