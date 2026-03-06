FW Ratingen: Wehrversammlung 2026: Ehrungen, Beförderungen & neue Homepage

Feuerwehr Ratingen

Markus Feier, Leiter der Feuerwehr, eröffnete die Wehrversammlung 2026 in einer voll besetzten Stadthalle. In seiner herzlichen Begrüßung hieß er zahlreiche Gäste aus Feuerwehr, Blaulichtorganisationen, Landtag, Stadtrat und Stadtverwaltung willkommen. "Schön, Sie alle hier zu haben!", leitete Feier einen vielversprechenden Abend ein. Bürgermeister Patrick Anders schloss sich in seiner darauffolgenden Ansprache den lobenden Worten von Markus Feier an und hob die herausragende Bedeutung der Feuerwehr für die Stadt Ratingen hervor. Er ehrte den unermüdlichen Einsatz sowohl der hauptamtlichen als auch der freiwilligen Mitglieder und betonte mit Nachdruck: "Der Erhalt und die Verstärkung der Leistungsfähigkeit unserer Feuerwehr sind von existenzieller Wichtigkeit." Feier gab einen umfassenden Rückblick auf das vergangene Jahr und stellte die bevorstehenden Herausforderungen dar. Mit 23.168 Alarmierungen von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde erneut ein hoher Wert erreicht. Besonders hervorzuheben sind die 2.397 Feuerwehreinsätze - ein neuer Höchststand. Die Herausforderungen im Bevölkerungsschutz, vor allem bei Naturereignissen oder in Krisenlagen wie bewaffneten Konflikten und Energieengpässen, übersteigen die gewöhnlichen Dienstpflichten bei Weitem; dies wurde zuletzt eindrücklich während der Evakuierung im Zuge einer Bombenentschärfung deutlich. Im Rettungsdienst stellen der angespannte Arbeitsmarkt und neue Anforderungen an die Leistungsvergaben zusätzliche Herausforderungen dar. Bedauerlicherweise hat die Zielerfüllung im Bereich Brandschutz weiter abgenommen: Im ersten Schutzziel beträgt sie nur noch 33 Prozent, im zweiten Schutzziel lediglich 42 Prozent. Diese Zahlen unterstreichen eindringlich die Notwendigkeit, den Brandschutzbedarfsplan zu aktualisieren und fortzuschreiben. Ein besonderer Höhepunkt der Versammlung war die Vielzahl an Beförderungen, Ernennungen und Funktionszuweisungen. Zahlreiche Feuerwehrangehörige wurden zu Staffel-, Gruppen- und Zugführern befördert. Für herausragende Verdienste wurden Ehrenzeichen in Silber und Gold für 25- beziehungsweise 35-jährige aktive Dienstzeiten verliehen. Zu den Gratulanten zählte auch Kreisbrandmeister Torsten Schams. Das Ehrenzeichen für 50 Jahre aktiven Dienst erhielt Frank Maraun. Darüber hinaus würdigte der Verband der Feuerwehren langjährige Mitglieder: Udo Witting für 50 Jahre, Gerd Wilms für 60 Jahre sowie Karl-Heinz Zimmermann, Albert Huber und Werner Theus für beeindruckende 70 Jahre Engagement. Außerdem durften Dirk Frohnert und Marie-Lise Bridelance ihre Ehrenzeichen der Feuerwehr in Silber feierlich aus den Händen von Bürgermeister Patrick Anders, Markus Feier und Uwe Schneiders entgegennehmen. Eine ganz besondere und seltene Auszeichnung erhielt Franz-Josef Wiesenhöfer, der mit dem Ehrenzeichen der Feuerwehr in Gold geehrt wurde. Darüber hinaus wurde Lutz Pelzer mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber des Deutschen Feuerwehrverbands ausgezeichnet - eine verdiente Anerkennung für sein Engagement. Nach vielen verdienten Ehrungen stellte die Feuerwehr Ratingen ein weiteres herausragendes Projekt vor. Ab sofort ist die Website der Feuerwehr Ratingen in neuem Design unter www.feuerwehr-ratingen.de erreichbar. Die Veranstaltung wurde anschließend in die Hauptfeuer- und Rettungswache verlegt, wo der Abend in geselliger Runde ausklang. Abschließend wurde der Jahresbericht veröffentlicht und Interessierte können ihn auf der neuen Homepage in der Rubrik Service für Bürger auf www.feuerwehr-ratingen.de herunterladen.

