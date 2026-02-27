Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge im Bus

Hemer (ots)

Ein 36-jähriger Iserlohner soll bei einer Busfahrt durch zwei Männer geschlagen worden sein. Demnach sei er gegen 15.30 Uhr aus Hemer über Iserlohn in Richtung Hohenlimburg gefahren. Neben ihm habe jemand sehr laut telefoniert. Als er den Mann ansprach, sei dieser aggressiv geworden. Nahe der Zollernstraße sei ein zweiter Mann dazu gestiegen. Man habe den 36-Jährigen im Zuge eines Streites geschlagen. Passanten hätten eingegriffen und man habe die Personen "An der Schlacht" des Busses verwiesen. Der Iserlohner wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen des Geschehens. Die Tatverdächtigen werden als 17-20 Jahre alt mit kurzen, schwarzen Haaren beschrieben. Beide hätten helle Jeans getragen. Einer soll mit einem weißen und einer mit einem rosa Pullover bekleidet gewesen sein. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell