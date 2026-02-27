PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge im Bus

Hemer (ots)

Ein 36-jähriger Iserlohner soll bei einer Busfahrt durch zwei Männer geschlagen worden sein. Demnach sei er gegen 15.30 Uhr aus Hemer über Iserlohn in Richtung Hohenlimburg gefahren. Neben ihm habe jemand sehr laut telefoniert. Als er den Mann ansprach, sei dieser aggressiv geworden. Nahe der Zollernstraße sei ein zweiter Mann dazu gestiegen. Man habe den 36-Jährigen im Zuge eines Streites geschlagen. Passanten hätten eingegriffen und man habe die Personen "An der Schlacht" des Busses verwiesen. Der Iserlohner wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen des Geschehens. Die Tatverdächtigen werden als 17-20 Jahre alt mit kurzen, schwarzen Haaren beschrieben. Beide hätten helle Jeans getragen. Einer soll mit einem weißen und einer mit einem rosa Pullover bekleidet gewesen sein. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 09:45

    POL-MK: Unfallflucht mit Folgen / Einbruch und Diebstahl

    Iserlohn (ots) - Gestern wurde die Polizei wegen einer Unfallflucht gegen 10.25 Uhr zum Tannenweg am Nußberg gerufen. Demnach seien ein 18- und ein 19-Jähriger mit einem BMW umhergefahren und hätten ein geparktes Fahrzeug touchiert. Anwohner haben sie festhalten wollen, wurden jedoch mit nach Zeugenangaben von den beiden mit Fäusten geschlagen. Sie seien davongefahren, wurden aber später von der Polizei am Nußberg ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:43

    POL-MK: Kontrolleinsatz der Polizei

    Halver / Schalksmühle (ots) - Der Verkehrsdienst der Polizei des Märkischen Kreises hat am Dienstag Halver und Schalksmühle ins Visier genommen. Ziel war es hier, die Kräfte zu bündeln und Unfallursachen zu bekämpfen. Ähnliche Kontrollen werden in den kommenden Monaten auch in anderen Städten und Gemeinden stattfinden. Dienstag wurden so 172 Verstöße geahndet. 105 von ihnen betrafen ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 09:41

    POL-MK: Einbrecher versuchen Geldautomaten aufzubrechen

    Neuenrade (ots) - Unbekannte Täter versuchten zwischen gestern, 19 Uhr, und heute früh, 4.30 Uhr, einen Geldausgabeautomaten in einer Bank an der Bahnhofstraße aufzubrechen. Dies misslang. Die Täter richteten Sachschaden an und flüchteten unerkannt vom Tatort. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Bank beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren