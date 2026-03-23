Polizei Mettmann

POL-ME: Festnahme nach Einbruch in Museumsschiff - 2603106

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Monheim am Rhein (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 22. März 2026, drang ein Dieb an der Klappertorstraße in Monheim am Rhein in das Aalfischer-Museum auf einem Boot ein. Die alarmierte Polizei war schnell vor Ort und konnte einen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe festnehmen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 4:30 Uhr öffnete ein 30-jähriger Deutscher gewaltsam mehrere Vorhängeschlösser an den Eingangstüren des Museums. Dabei löste er allerdings einen Alarm bei einem Sicherheitsdienst aus, der umgehend die Polizei verständigte.

Die alarmierten Polizistinnen und Polizisten konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung den Tatverdächtigen in geringer Entfernung vom Tatort in einem Gebüsch aufspüren. Im Rucksack des Mannes, der ohne festen Wohnsitz ist, fanden die Einsatzkräfte unter anderem einen Bolzenschneider. Zudem führte der 30-Jährige ein Fahrrad mit sich, das er möglicherweise gestohlen hatte.

Der polizeilich bereits in Erscheinung getretene Mann wurde vorläufig festgenommen und entsprechende Verfahren gegen ihn eingeleitet.

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