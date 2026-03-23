Polizei Mettmann

POL-ME: Aufmerksamer Zeuge stellt Taschendiebin - 26030107

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Haan (ots)

Einem couragierten Zeugen ist es zu verdanken, dass am Freitagnachmittag, 20. März 2026, eine Taschendiebin in einem Discounter in Haan-Gruiten gestellt werden konnte. Die Polizei hat ein Verfahren gegen die 27-jährige Frau mit bulgarischer Staatsangehörigkeit eingeleitet.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:30 Uhr hielt sich eine 68-Jährige in einem Discounter an der Thunbuschstraße auf, als sie plötzlich den Diebstahl ihres Portemonnaies und ihres Autoschlüssels aus ihrer am Einkaufswagen abgelegten Handtasche bemerkte. Eine Frau entfernte sich fluchtartig und die 68-Jährige machte durch laute Rufe auf sich und die Diebin aufmerksam.

Eine Kunde reagierte sofort und versperrte der Täterin, die das Diebesgut bereits fallen gelassen hatte, den Fluchtweg. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizistinnen und Polizisten hielt der couragierte Kunde, ein 38-jähriger Mann aus Aserbaidschan, die Diebin fest.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Verfahren gegen die bereits einschlägig in Erscheinung getretene 27-jährige Bulgarin ein und nahmen sie vorläufig fest.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den Maschen der Taschendiebinnen und -diebe zu warnen.

Die Tricks sind vielfältig: Die potentiellen Opfer werden angerempelt, abgelenkt, um Wechselgeld gebeten oder nach dem Weg gefragt. In Supermärkten nutzen die Diebinnen und Diebe den Moment, wenn die Kundinnen und Kunden nach Waren in den Regalen schauen, während die Handtaschen mitsamt Wertgegenständen am Einkaufswagen oder im Rollator abgelegt sind. Taschendiebinnen oder -diebe arbeiten professionell und blitzschnell. Zumeist sind sie bereits verschwunden, wenn die Opfer die Tat bemerken, so dass auch die Polizei oftmals keine Täterinnen oder Täter ermitteln kann.

Im Jahr 2025 stieg die Zahl der angezeigten Taschendiebstähle um circa 46 Prozent im Kreis Mettmann an. Aus diesem Grund warnt die Polizei eindringlich und gibt unter dem Motto "Augen auf und Tasche zu" hilfreiche Tipps, wie man sich schützen kann.

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden und rechnen Sie überall, besonders aber beim Einkaufen, im Gedränge und im öffentlichen Nahverkehr mit Taschendiebinnen oder -dieben. - Tragen Sie ihre Wertsachen dicht am Körper (in Innentaschen, Brustbeuteln, Gürteltaschen oder ähnliches) und führen Sie nur das mit, was Sie wirklich benötigen. - Lassen Sie ihre Taschen oder Geldbörsen nie unbeaufsichtigt. - Verwahren Sie Ihre PIN niemals gemeinsam mit ihrer Bankkarte auf.

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