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POL-ME: Versuchter Lkw-Diebstahl - die Polizei bittet um Hinweise - 2603109

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Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 22. März 2026, versuchten zwei Männer eine Sattelzugmaschine in einem Industriegebiet in Langenfeld zu stehlen. Die Täter wurden durch den 27-Jährigen rechtmäßigen Nutzer des Lkw gestört und flohen unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am späten Samstagabend, 21. März 2026, wurde ein 27-Jähriger über einen Alarm in seinem an der Helmholtzstraße geparkten Lkw der Marke Volvo informiert. Er begab sich sofort zum Abstellort, wo er gegen 0 Uhr zwei Männer auf frischer Tat im aufgebrochenen Führerhaus feststellte. Diese flohen unmittelbar in unterschiedliche Richtungen und der 27-Jährige alarmierte folgerichtig die Polizei.

Am Einsatzort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Täter die Fahrertür gewaltsam geöffnet und unter anderem das fest verbaute Navigationssystem entwendet hatten. Zudem steckte im Zündschloss ein nachgemachter Fahrzeugschlüssel.

Die flüchtigen Täter konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Sie werden als circa 30 bis 40 Jahre alt und mit dunklerer Hautfarbe beschrieben. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei fragt: Wer hat in der Nacht auf Sonntag verdächtige Beobachtungen an der Helmholtzstraße gemacht oder kann sonstige Angaben zum versuchten Diebstahl tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

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