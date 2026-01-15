POL-AA: Ostalbkreis: Zweite Folgemeldung zu Busunfall
Aalen (ots)
Aalen-Himmlingen: Zweite Folgemeldung zu Busunfall
Die L1080 bleibt bei Himmlingen gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen haben mittlerweile begonnen. Krane kommen nun aber wohl doch nicht zum Einsatz. Mittlerweile wurde bekannt, dass die drei Fahrgäste im Linienbus sich doch leichte Verletzungen zugezogen haben. Sie wurden ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt und ambulant im Krankenhaus behandelt.
