Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2603112

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Haan ---

Zwischen Donnerstag, 19. März 2026, 15 Uhr, und Samstag, 21. März 2026, 15 Uhr, drangen Unbekannte in eine Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Haaner Flemmingstraße ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Heiligenhaus ---

Zwischen Freitag, 20. März 2026, 12:30 Uhr, und Sonntag, 22. März 2026, 13 Uhr, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in der Kettwiger Straße in Heiligenhaus ein. Sie zerschlugen das Glas einer Terrassentür, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Sonntag, 22. März 2026, zerstörten Unbekannte in Hilden zwischen 2 Uhr und 9:45 Uhr die Scheibe einer Apotheke an der Richrather Straße und drangen in die Geschäftsräume ein. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Velbert ---

Am Freitag, 20. März 2026, drangen zwischen 6:50 Uhr und 15:20 Uhr unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Velberter Paracelsusstraße ein. Sie entwendeten allerdings nichts. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Samstag, 21. März 2026, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Langenfelder Marie-Curie-Straße ein. Sie öffneten gewaltsam die Wohnungstür, durchwühlten die Räume und entwendeten mehrere hochwertige Taschen.

Am Sonntagmorgen, 22. März 2026, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 5 Uhr in der Langenfelder Kirchstraße drei Männer, die von einem Grundstück kommend über einen Zaun auf die Straße kletterten. Dabei verloren sie aus einer Tasche mehrere Gegenstände. Der Zeuge benachrichtigte die Polizei. Diese stellte fest, dass die Unbekannten an einem Haus in der Kirchstraße die Eingangstür aufgebrochen hatten und die Räume durchwühlt hatten. Die Bewohner des Hauses waren nicht anwesend. Die drei Täter werden wie folgt beschrieben: Männlich, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schmale Statur, dunkel gekleidet, Dreieckstuch vor dem Mund.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am frühen Freitagmorgen, 20. März 2026, drangen Unbekannte zwischen 2 Uhr und 5 Uhr in die Lagerhalle eines Unternehmens für Sammelkarten an der Harkortstraße ein. Sie hebelten zu diesem Zweck ein Fenster auf. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Zwischen Mittwoch, 18. März 2026, 12 Uhr, und Samstag, 21. März 2026, 10:30 Uhr, kam es in einer Werkstatt an der Industriestraße zu einem Einbruch durch unbekannte Täterinnen oder Täter. Sein hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Räume. Zurzeit ist noch unklar, was entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Sonntag, 22. März 2026, drang ein Unbekannter zwischen 13 und 18 Uhr in Monheim am Rhein gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Dahlemer Straße ein. Der Mann, der nach Zeugenaussagen einen schwarzen Overall trug, entwendete jedoch nichts.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell