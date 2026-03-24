Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte zünden Abfallcontainer an - 2603113

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Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (24. März 2026) mehrere Abfallcontainer in Monheim am Rhein in Brand gesetzt.

Das war nach aktuellem Stand der Erkenntnisse geschehen:

Gegen 3 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Feuerwehr, weil er den Brand von mehreren Abfallcontainern auf Höhe der Charlottenburger Straße 6 bemerkte. Die beiden brennenden Altpapiercontainer sowie der brennende Restmüllcontainer konnten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Umstehende Gebäude wurden nicht beschädigt.

Die Polizei fragt: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben? Die Wache in Monheim am Rhein ist jederzeit unter 02173 9594-6350 erreichbar.

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