Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Spende des Fördervereins der Feuerwehr

Schermbeck (ots)

Im Rahmen des Dienstabends besuchten Sebastian Kiekenbeck, Stefan Steinkühler und Rudi Draeger vom Förderverein der Feuerwehr Schermbeck den Löschzug Schermbeck.

Mit im Gepäck hatten sie als Spende für die Mitglieder der Feuerwehr Schermbeck neue Funktionsshirts und Wintermützen.

Vielen Dank an den Förderverein und natürlich auch an alle Mitbürger, die den Förderverein unterstützen!

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

