FW-Schermbeck: Spende des Fördervereins der Feuerwehr
Schermbeck (ots)
Im Rahmen des Dienstabends besuchten Sebastian Kiekenbeck, Stefan Steinkühler und Rudi Draeger vom Förderverein der Feuerwehr Schermbeck den Löschzug Schermbeck.
Mit im Gepäck hatten sie als Spende für die Mitglieder der Feuerwehr Schermbeck neue Funktionsshirts und Wintermützen.
Vielen Dank an den Förderverein und natürlich auch an alle Mitbürger, die den Förderverein unterstützen!
