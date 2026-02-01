Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Einsätze vom vergangenen Freitag

Schermbeck

Vergangenen Freitag wurde die Feuerwehr Schermbeck zu zwei Einsätzen alarmiert.

Der Löschzug Schermbeck wurde um 12:08 Uhr unter dem Einsatzstichwort "Betriebsmittel laufen aus" zum Postweg alarmiert.

Dort war es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW gekommen. Personen waren nicht eingeklemmt. Infolge des Unfalls liefen Betriebsmittel aus dem PKW aus. Die Einsatzkräfte streuten die auslaufenden Flüssigkeiten ab und nahmen diese auf. Zudem wurde das verunfallte Fahrzeug stromlos geschaltet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Der Einsatz für die Feuerwehr endete um 13:15 Uhr.

Um 21:11 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck dann unter dem Einsatzstichwort "Brandmeldeanlage" zum Drievweg alarmiert.

Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle wurde der betroffene Bereich erkundet. Dabei konnte kein Brandereignis als Auslöseursache der Brandmeldeanlage festgestellt werden. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Der Einsatz wurde um 21:46 Uhr beendet.

