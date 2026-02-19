Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Einsätz FW Schermbeck

Schermbeck (ots)

Am Montagvormittag gegen 10:40 Uhr wurde Löschzug Gahlen mit dem Stichwort "CBRN 1 - Ölspur" an die Einsatzstelle Östricher Straße alarmiert. An der Einsatzstelle wurde eine kurze Dieselspur festgestellt. Ein Eingreifen durch die Einsatzkräfte war nicht notwendig. Der Einsatz endete um 11:10 Uhr.

Am Dienstagnachmittag gegen 15:20 Uhr wurde Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "H 2 - Person in Wohnung" an die Einsatzstelle Alte Poststraße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurde ein Zugang in das Gebäude durch ein Fenster geschaffen und die Einsatzstelle anschließend an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete für die Feuerwehr gegen 16:00 Uhr.

Am Donnerstagmorgen gegen 08:05 Uhr wurden die Löschzüge Altschermbeck und Schermbeck mit dem Stichwort "Brand 3 - Verdächtiger Rauch" an die Einsatzstelle Westricher Straße alarmiert. In einer Absauganlage war es zu einem Brandereignis gekommen, dass jedoch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht worden war. Der Einsatz endete für die Feuerwehr gegen 08:40 Uhr

