POL-ME: Leichnam aus Teich ist identifiziert - 2603115
Ratingen (ots)
Wie bereits berichtet, ist am 21. Februar 2026 in einem Teich in Ratingen der Leichnam einer zunächst noch nicht identifizierten Person aufgefunden worden (siehe Pressemeldung OTS 2602092 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6222835).
--- Aktuelle Fortschreibung ---
Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte die Polizei nun anhand eines DNA-Abgleichs feststellen, dass es sich bei dem aufgefundenen Leichnam um einen seit dem Sommer 2024 vermissten 77 Jahre alten Senior aus Düsseldorf handelt. Inzwischen konnte die Polizei die Angehörigen des Mannes informieren.
Wie der 77-Jährige zu Tode kam, konnte nicht abschließend geklärt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich im Rahmen der weiterhin andauernden Ermittlungen bisher jedoch nicht.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell