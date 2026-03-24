Polizei Mettmann

POL-ME: Leichnam aus Teich ist identifiziert - 2603115

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Ratingen (ots)

Wie bereits berichtet, ist am 21. Februar 2026 in einem Teich in Ratingen der Leichnam einer zunächst noch nicht identifizierten Person aufgefunden worden (siehe Pressemeldung OTS 2602092 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6222835).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte die Polizei nun anhand eines DNA-Abgleichs feststellen, dass es sich bei dem aufgefundenen Leichnam um einen seit dem Sommer 2024 vermissten 77 Jahre alten Senior aus Düsseldorf handelt. Inzwischen konnte die Polizei die Angehörigen des Mannes informieren.

Wie der 77-Jährige zu Tode kam, konnte nicht abschließend geklärt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich im Rahmen der weiterhin andauernden Ermittlungen bisher jedoch nicht.

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