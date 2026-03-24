Polizei Mettmann

POL-ME: Parkscheinautomat in Parkhaus aufgebrochen - 2603119

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Ratingen (ots)

In Ratingen brachen Unbekannte in der Nacht auf Montag, 23. März 2026, einen Parkscheinautomaten in einem Parkhaus auf. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen sowie zu einem versuchten Aufbruch in einem weiteren Parkhaus in derselben Nacht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Zwischen 21 Uhr am Sonntag, 22. März 2026, und 6 Uhr am Montag, 23. März 2026, öffneten Unbekannte gewaltsam den Automaten in einem unterirdischen Parkhaus an der Minoritenstraße und entwendeten das darin enthaltene Münzgeld. Auch in einem Parkhaus an der Wallstraße versuchten unbekannte Täterinnen oder Täter im selben Zeitraum, den Parkscheinautomaten zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht, sodass es hier bei einer Beschädigung des Automaten blieb.

Die Polizei fragt: Wer hat an den genannten Orten Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Hinweise zu den Taten geben? Diese nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

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