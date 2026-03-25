Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerer Verkehrsunfall: Fahrer flüchtet vom Unfallort - 2603121

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Langenfeld (ots)

In Langenfeld sind am frühen Dienstagmorgen (24. März 2026) zwei Männer bei einem Autounfall leicht verletzt worden. Zudem entstand ein recht hoher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen fuhr gegen 5:45 Uhr der Fahrer eines Seat Ibiza über die Hardt. Als er nach links in die Bergische Landstraße abbiegen wollte, missachtete er den ihm entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Fahrer eines VW Lupo.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Sowohl der 33-jährige Beifahrer des Seat-Fahrers als auch der Fahrer des Lupo, ein 29-jähriger Dortmunder, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Seat entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei unerlaubt vom Unfallort. Der Polizei liegen jedoch erste Hinweise zu seiner Identität vor, denen nun nachgegangen wird.

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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