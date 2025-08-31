Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schrozberg: Gegen mehrere geparkte Autos gefahren

Am Samstagabend gegen 18:40 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit einem PKW Opel auf dem Parkplatz beim Sportgelände an der Schulstraße. Aus unbekannter Ursache beschleunigte sie stark und prallte dann gegen einen geparkten PKW Audi und gegen einen PKW Peugeot. Der Peugeot wurde schließlich noch gegen ein geparktes Kleinkraftrad Honda geschoben. Die Fahrt der 20-Jährigen endete schlussendlich an einem Bauzaun. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von annähernd 20.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 20-Jährige keinen Führerschein besitzt.

