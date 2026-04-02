Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autoscheibe eingeschlagen

Heinsberg-Dremmen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (1. April) schlugen Unbekannte zwischen 3 Uhr und 9 Uhr in der Straße Herb an einem Auto, das auf der Einfahrt eines Einfamilienhauses abgestellt war, eine Scheibe ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

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