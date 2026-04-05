Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 05.04.2026

Heinsberg (ots)

Wegberg - Klinkum - Schussabgabe auf Veranstaltungshalle

Am Sonntag, den 05.04.2026 wurde die Polizei gegen 15.35 Uhr zur Straße Alte Landstraße in Klinkum gerufen. Vor Ort wurde festgestellt, dass in der Nacht von Samstag, den 04.04.2026 auf Ostersonntag, den 05.04.2026 Schüsse auf einen Veranstaltungssaal abgeben worden sind. Zum Zeitpunkt der Schüsse befanden sich keine Menschen im Veranstaltungssaal. Es entstand lediglich Sachschaden. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine weiteren Angaben zu den Ermittlungen gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 1 der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

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