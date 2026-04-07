Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit Reizgas besprüht

Hinweise erbeten

Heinsberg (ots)

Am Busbahnhof kam es am Sonntag, 5. April, gegen 5.05 Uhr, zu einem Körperverletzungsdelikt. Fahrgäste waren im Begriff in ein Taxi einzusteigen, als zwei unbekannte Männer auf das Fahrzeug zu liefen und Pfefferspray ins Innere sprühten. Zudem sprühten sie zwei Personen direkt ins Gesicht. Dadurch wurden mehrere Personen leicht verletzt und mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter waren etwa 20 bis 25 Jahre alt und hatten eine schmale Statur. Einer war 185 bis 190 Zentimeter groß und dunkelhäutig. Er trug ein weißes Oberteil, eine schwarze Hose, eine schwarze Winterjacke sowie eine dunkle Beanie Mütze. Der zweite Täter war hellhäutig, etwa 170 Zentimeter groß und hatte dunkle, gelockte Haare. Er war mit einer Weste der Marke Prada bekleidet. Wer kann Angaben zur Identität der beiden Täter machen? Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

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