Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Reihenhaus, Mindestens 15 Anrufe falscher Polizeibeamter - alle erkennen die Masche und legen auf

Stade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehuder Reihenhaus

Bisher unbekannte Einbrecher sin in der vergangenen Nacht gegen 04:30 h in Buxtehude in der Straße "Hinter der Linah" nach dem aufhebeln einer Terrassentür an der Gebäuderückseite in ein dortiges Reihenhaus eingedrungen und haben die Schränke im Wohnzimmer durchsucht. Bei der Tat wurden der oder die Täter dann offenbar gestört und flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld als Beute. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Mindestens 15 Anrufe falscher Polizeibeamter - alle erkennen die Masche und legen auf

Am vergangenen Freitag und am Montag ist es in Stade erneut mindestens 15 mal zu anrufen von falschen Polizeibeamten bei älteren Mitbürgern gekommen. Zum Glück waren die Seniorinnen und Senioren alle aufmerksam und bereits über diese Betrugsmasche informiert und haben aufgelegt, ohne sich auf die Anrufe einzulassen. Zu einem Schaden ist es daher nicht gekommen.

Der Tipp der Polizei:

Nicht auf Gespräche einlassen, keine Rückfragen beantworten und auflegen. Fragen Sie im Zweifelsfall gern bei der Polizei auch unter dem Notruf 110 nach. Informieren Sie ihre Nachbarn, Freunde und Verwandte über diese Betrugsmaschen, damit die Betrüger erfolglos bleiben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell