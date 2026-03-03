POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Kindergarten
Stade (ots)
In der vergangenen Nacht sind bisher unbekannte Einbrecher in Buxtehude in der Orchideenstraße nach dem Aufhebeln einer Hintereingangstür in das Innere der dortigen Kindertagesstätte eingedrungen.
Ob und was bei der anschließenden Durchsuchung erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest.
Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.
Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.
