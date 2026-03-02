POL-STD: Ladendieb entwendet Jacke in Stader Innenstadt - Polizei sucht wichtige Zeugin, Fußgänger in Buxtehude von Auto mitgeschleift und verletzt - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Polizeiinspektion Stade

Stade (ots)

1. Ladendieb entwendet Jacke in Stader Innenstadt - Polizei sucht wichtige Zeugin

Am Montag, den 23.02. ist es gegen 11:20 in der Stader Innenstadt in der Straße "Goos" (Verbindung zwischen Poststraße und Große Schmiedestraße) zu einem Ladendiebstahl gekommen, für den die Polizei jetzt eine wichtige Zeugin sucht.

Zu der Zeit hatte ein bisher unbekannter Ladendieb dort eine Jacke von einem Auslagekleiderständer vor dem Laden genommen und war dann mit einem Fahrrad geflüchtet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und die Angestellten in dem Bekleidungsgeschäft darauf aufmerksam gemacht. Leider wurden dann keine Personalien ausgetauscht.

Die Polizei sucht jetzt diese Kundin als wichtige Zeugin und bitte diese, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Fußgänger in Buxtehude von Auto mitgeschleift und verletzt - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am gestrigen Nachmittag gegen 16:00 h ist es in Buxtehude zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde und der Verursacher von der Unfallstelle geflüchtet ist.

Zu der Zeit befand sich ein 40-jähriger Anwohner der Straße "Hohe Berge" in Buxtehude-Eilendorf auf seiner Grundstückseinfahrt. Dort nahm er dann aus Richtung Moisburger Straße einen aufheulenden Motor war und konnte sehen, wie ein dunkelgrüner Audi mit überhöhter Geschwindigkeit in seine Richtung gefahren kam.

Da sich auf seinem Grundstück zu der Zeit mehrere Kinder befanden, entschied sich der Buxtehuder, auf die Straße zu treten und den Fahrer darauf aufmerksam zu machen.

Der Fahrer hatte dann angehalten und der 40-Jährige war vorn um das Auto gegangen, um mit dem Fahrer zu sprechen.

Als der Buxtehuder dann ans das offene Fahrerfenster getreten war, fuhr der PKW mit quietschenden Reifen los. Da sich der 40-Jährige zu diesem Zeitpunkt an dem Auto festgehalten hatte, wurde er mitgeschleift und konnte erst nach ca. 50 Metern loslassen.

Das Opfer wurde dabei erheblich verletzt.

Der unbekannte junge Fahrer mit kurzen braunen Haaren und einen kurzen Bart war dann zusammen mit dem ebenfalls jungen Beifahrer davongefahren, ohne sich um den Unfall oder den Verletzten zu kümmern.

Gegen den Verursacher wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei sucht nun den Audifahrer und weitere Zeugen, die das Fahrzeug oder die Insassen vor oder nach dem Unfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell