Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen - mehrere Verstöße festgestellt

Haßloch (ots)

Eine Gruppe der Bereitschaftspolizei führte am 23.02.2026 gezielte Geschwindigkeitskontrollen durch.

In der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:15 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte den Fahrzeugverkehr in der Rennbahnstraße. Dabei wurden insgesamt 30 Fahrzeuge gemessen. Es wurden 8 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der höchste gemessene Wert lag bei 57 km/h. An der Kontrollstelle gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Im Anschluss, von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr, erfolgten weitere Kontrollen in der Pestalozzistraße. Auch dort wurden 30 Fahrzeuge überprüft. Die Beamtinnen und Beamten stellten ebenfalls insgesamt 8 Geschwindigkeitsverstöße fest. Der Spitzenwert lag hier bei 47 km/h bei ebenfalls zulässigen 30 km/h. Zudem konnten 2 Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie 1 Handyverstoß festgestellt werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit hin. Geschwindigkeitsüberschreitungen stellen eine der Hauptunfallursachen dar und gefährden insbesondere schwächere Verkehrsteilnehmer. Entsprechende Kontrollen werden weiterhin regelmäßig durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Mayr, Felix Polizeikommissar
Telefon: 06324-933-2603
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

