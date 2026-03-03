Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Im Zeitraum von 15 Minuten Fahrrad vor Horneburger Kindergarten entwendet - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen frühen Montagnachmittag wurde während der Abholzeit zwischen 13:30 h und 13:45 h am Kindergarten in der Johann-Hinrich-Wichern-Straße in Horneburg ein an einem Fahrradbügel angeschlossenes Herrenrad der Marke Pegasus entwendet.

Einem bisher unbekannten Täter war es dabei offenbar gelungen, in dem kurzen Zeitraum das Spiralkabelschloss zu knacken und dann das Rad incl. Schloss zu entwenden.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Da die Horneburger Polizei davon ausgeht, dass zu der Zeit mehrere Eltern zum Abholen ihrer Kinder vor Ort waren, haben sie die Hoffnung, dass jemand etwas in dieser Sacher bemerkt haben könnte und suchen deshalb Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Polizeistation in Horneburg zu melden.

