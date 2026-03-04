Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Rücksichtsloser Autofahrer bringt E-Scooterfahrerin in Stade-Hahle zu Fall und diese stürzt auf Fußgängerin - zwei Personen leicht verletzt - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots)

Am heutigen frühen Morgen gegen 07:30 h kam es in Stade im Brunnenweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Zu der Zeit war ein bisher unbekannter Autofahrer vermutlich mit einem weißen Kombi mit runden braunen Aufklebern auf dem Heck mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit in der für Autos gesperrten Straße unterwegs.

Dabei kollidierte er dann mit einer 13-jährigen Fahrerin eines E-Scooters aus Stade. Diese kam dabei zu Sturz und fiel auf ein neben ihr auf dem Gehweg gehendes 13-jähriges Mädchen. Die Fußgängerin und die E-Scooterfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Autofahrer kümmerte sich aber nicht weiter um die Unfallfolgen und fuhr einfach weiter.

Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt.

Hinter dem Verursacherauto fuhr eine Frau auf dem Fahrrad mit einem Kind in einem Anhänger. Diese wird als wichtige Zeugin gebeten, sich zu melden.

Auch andere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, auf der Stader Wache unter der Rufnummer 04141-102215 anzurufen.

