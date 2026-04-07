POL-HS: Dieselkraftstoff aus Zugmaschine gestohlen

Erkelenz (ots) - Über sein Smartphone erhielt ein Anwohner der Straße Xantener Allee am Samstag, 4. April, gegen 5.35 Uhr, die Information, dass jemand sich an seinem Fahrzeug zu schaffen machte. Daraufhin drückte er geistesgegenwärtig auf einen Knopf seines Fahrzeugschlüssels, sodass die Lichter des Pkw kurz aufblinkten und der Täter erschreckt wurde. Dieser ließ daraufhin einen Inbusschlüssel fallen und ...

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