POL-HS: Dieselkraftstoff aus Zugmaschine gestohlen
Hückelhoven-Baal (ots)
Indem sie den Tankdeckel eines an der Banzstraße parkenden Lkw aufbrachen, gelang es unbekannten Tätern eine unbekannte Menge an Dieselkraftstoff zu entwenden. Die Tat wurde zwischen 14 Uhr am Donnerstag (2. April) und 2.30 Uhr am Dienstag (7. April) begangen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell