Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Versuchter Rezeptbetrug mit Abnehmspritze - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Osnabrück (ots)

Am Freitagvormittag (10.15 Uhr) kam es in einer Apotheke an der Lotter Straße zu einem versuchten Rezeptbetrug. Mitarbeitende der Apotheke bemerkten Unstimmigkeiten bei einem vorgelegten Rezept und verständigten die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine junge Frau versucht, mit einem mutmaßlich gefälschten Rezept eine Abnehmspritze im Wert von mehr als 1.000 Euro zu erlangen. Den Mitarbeitenden der Apotheke fiel der Betrugsversuch auf, Polizeibeamte nahmen die 18-Jährige noch vor Ort fest. Im Zuge der weiteren Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Mittäter, der sich in einem Fahrzeug im Nahbereich der Apotheke aufhielt. Fahndungskräfte konnten das Fahrzeug kurze Zeit später lokalisieren und auch den 27 Jahre alten Komplizen vorläufig festnehmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des dunklen Audis stellten die Beamten mehrere Rezepte, Überweisungsunterlagen, ein weiteres Mobiltelefon sowie mutmaßlich entwendete Medikamente sicher. Die Gegenstände wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Erste Ermittlungen ergaben zudem Hinweise auf mindestens zwei weitere ähnliche Versuchstaten im Osnabrücker Stadtgebiet (Ölweg, Bischofstraße). Die beiden Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide mangels Haftgründe in ihre Freiheit entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

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