POL-OS: Osnabrück: Sexuelle Belästigung? Jugendliches Opfer gesucht

Osnabrück (ots)

Der mutmaßliche Täter ist bekannt, nun sucht die Polizei das mutmaßliche Opfer. Es geht um einen Vorfall am 5. März 2026 (Donnerstag) in der Johannisstraße in Osnabrück. Dort soll es zur sexuellen Belästigung einer Jugendlichen gekommen sein.

Am erwähnten Tag wurde die Polizei gegen 17.35 Uhr von Zeugen zur Johannisstraße (im Bereich der Einmündung zur Seminarstraße) gerufen. Nach Berichten der Zeugen soll das bislang unbekannte jugendliche Opfer von einem Mann sexuell belästigt worden sein. Die Personalien des Beschuldigten konnten vor Ort aufgenommen werden, das junge Mädchen war nicht mehr vor Ort. Die schwarz gekleidete Jugendliche soll 14 bis 15 Jahre alt sein und in Begleitung einer Freundin gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen und vor allem die Jugendliche, sich unter Telefonnummer 0541/327-3103 oder -2115 zu melden.

