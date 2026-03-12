PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Teenager-Trio prügelt auf 15-Jährigen ein

Osnabrück (ots)

Vier Teenager, Faustschläge, Baseballschläger: Nun ermittelt die Osnabrücker Polizei unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Was war passiert? Die Polizei wurde am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr zu einem Bolzplatz im Bereich der Wörthstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten drei Jugendliche, alle 13 Jahre alt, einen 15-Jährigen in einen Hinterhalt gelockt. Beim Aufeinandertreffen schlug das Trio gemeinsam auf das am Boden liegende Opfer ein. Ebenso führten die Täter mit einem Baseballschläger vor ihrem Opfer schlagende Bewegungen aus. Die Beteiligten sind miteinander bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 15:46

    POL-OS: Wallenhorst: Pkw-Fahrer entzieht sich Kontrolle und rast durch die Gemeinde

    Osnabrück (ots) - Eine beabsichtigte Fahrzeugkontrolle entwickelte sich am Dienstagmorgen in Wallenhorst zu einer Verfolgungsfahrt in Wildwest-Manier. Eine Streifenwagenbesatzung wollte gegen 7.20 Uhr an der Großen Straße ein auffälliges Fahrzeug überprüfen. Der Pkw-Fahrer drückte jedoch aufs Gas und entzog sich der Kontrolle. Mit Geschwindigkeiten weit über ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 11:52

    POL-OS: Bissendorf/Jeggen: Nächtlicher Fahrzeugbrand in der Brinkstraße - Zeugen gesucht

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Donnerstag gerieten in der Brinkstraße zwei hintereinander abgestellte Autos in Brand. Der Eigentümer wurde gegen 04.30 Uhr durch einen lauten Knall geweckt und bemerkte anschließend ein Feuer im vorderen Bereich seines Audi. Er verständigte umgehend die Feuerwehr. Kurz darauf griffen die Flammen auch auf einen davor abgestellten ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 11:31

    POL-OS: Osnabrück/Haste: Toyota brennt auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, gegen 01.40 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf einen Parkplatz an der Hardinghausstraße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der betroffene Wagen bereits in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr löschte das Fahrzeug. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen schwarzen Toyota ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren