Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Teenager-Trio prügelt auf 15-Jährigen ein

Osnabrück (ots)

Vier Teenager, Faustschläge, Baseballschläger: Nun ermittelt die Osnabrücker Polizei unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Was war passiert? Die Polizei wurde am Mittwochnachmittag gegen 16.20 Uhr zu einem Bolzplatz im Bereich der Wörthstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten drei Jugendliche, alle 13 Jahre alt, einen 15-Jährigen in einen Hinterhalt gelockt. Beim Aufeinandertreffen schlug das Trio gemeinsam auf das am Boden liegende Opfer ein. Ebenso führten die Täter mit einem Baseballschläger vor ihrem Opfer schlagende Bewegungen aus. Die Beteiligten sind miteinander bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell