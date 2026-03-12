Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Haste: Toyota brennt auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 01.40 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf einen Parkplatz an der Hardinghausstraße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der betroffene Wagen bereits in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr löschte das Fahrzeug. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen schwarzen Toyota Corolla. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Auffällig war, dass die Fahrertür des Fahrzeugs offen stand. Der Toyota wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück beschlagnahmt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hardinghausstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0541/327-3103 oder -2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell