POL-OS: Wallenhorst: Pkw-Fahrer entzieht sich Kontrolle und rast durch die Gemeinde
Osnabrück (ots)
Eine beabsichtigte Fahrzeugkontrolle entwickelte sich am Dienstagmorgen in Wallenhorst zu einer Verfolgungsfahrt in Wildwest-Manier.
Eine Streifenwagenbesatzung wollte gegen 7.20 Uhr an der Großen Straße ein auffälliges Fahrzeug überprüfen. Der Pkw-Fahrer drückte jedoch aufs Gas und entzog sich der Kontrolle. Mit Geschwindigkeiten weit über 100 km/h raste der Mann in Richtung Aral-Kreisel, Stavermann-Kreisel, dann in Richtung Bramsche-Engter über die Engter Straße/Wallenhorster Straße und zurück. Dabei dürfte der Fahrzeugführer auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.
Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und/oder durch die Fahrweise des Rasers gefährdet wurden: Telefon 0541/327-2515.
