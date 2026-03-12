Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Pkw-Fahrer entzieht sich Kontrolle und rast durch die Gemeinde

Osnabrück (ots)

Eine beabsichtigte Fahrzeugkontrolle entwickelte sich am Dienstagmorgen in Wallenhorst zu einer Verfolgungsfahrt in Wildwest-Manier.

Eine Streifenwagenbesatzung wollte gegen 7.20 Uhr an der Großen Straße ein auffälliges Fahrzeug überprüfen. Der Pkw-Fahrer drückte jedoch aufs Gas und entzog sich der Kontrolle. Mit Geschwindigkeiten weit über 100 km/h raste der Mann in Richtung Aral-Kreisel, Stavermann-Kreisel, dann in Richtung Bramsche-Engter über die Engter Straße/Wallenhorster Straße und zurück. Dabei dürfte der Fahrzeugführer auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und/oder durch die Fahrweise des Rasers gefährdet wurden: Telefon 0541/327-2515.

