POL-OS: Bissendorf/Jeggen: Nächtlicher Fahrzeugbrand in der Brinkstraße - Zeugen gesucht

In der Nacht zu Donnerstag gerieten in der Brinkstraße zwei hintereinander abgestellte Autos in Brand. Der Eigentümer wurde gegen 04.30 Uhr durch einen lauten Knall geweckt und bemerkte anschließend ein Feuer im vorderen Bereich seines Audi. Er verständigte umgehend die Feuerwehr. Kurz darauf griffen die Flammen auch auf einen davor abgestellten Opel über. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen, sodass größere Schäden verhindert wurden. Die Polizei Melle hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05422/92260 bei der Polizei zu melden.

