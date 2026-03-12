Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Pkw gerät in Vollbrand - Polizei ermittelt in alle Richtungen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Straße Auf dem Fiening zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 03.20 Uhr wurde ein Anwohner durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam. Als er aus dem Fenster schaute, bemerkte er den brennenden Pkw. Der Mann weckte daraufhin weitere Familienangehörige, verließ mit ihnen vorsorglich das Haus und setzte den Notruf ab. Zudem fuhr er ein weiteres auf dem Hof abgestelltes Auto aus dem Gefahrenbereich.

Beim Eintreffen der Polizei stand der graue Mercedes bereits in Vollbrand. Das Auto war vor der Doppelgarage eines Wohnhauses abgestellt. Flammen schlugen aus dem Fahrzeuginneren und griffen auf Teile der angrenzenden Garage über. Am Mauerwerk, am Garagentor sowie im Bereich des Dachstuhls entstanden Brandschäden.

Der Mercedes brannte vollständig aus. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch die Doppelgarage beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine niedrige sechsstellige Summe. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rieste, Ankum und Alfhausen waren mit etwa 50 Kräften im Einsatz und löschten den Brand.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an; auch eine vorsätzliche Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Auf dem Fiening gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

