Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Falschfahrer auf der A33/B51 - Autofahrer muss ausweichen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend kam es auf der A33/B51 zwischen den Anschlussstellen Belm-Ost und Lüstringen zu einer gefährlichen Falschfahrt. Zwischen 19:14 Uhr und 19:19 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über den Notruf einen entgegenkommenden Wagen auf der Richtungsfahrbahn Diepholz. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug dort jedoch in entgegengesetzter Richtung unterwegs - also in Fahrtrichtung Osnabrück. Ein Autofahrer, der sich auf dem Überholfahrstreifen befand, erkannte das entgegenkommende Fahrzeug gerade noch rechtzeitig und konnte eine frontale Kollision nur durch ein Ausweichmanöver verhindern. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an. Möglicherweise handelt es sich um einen Skoda Octavia mit Osnabrücker Kennzeichen.

Die Polizei Osnabrück bittet nun weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2515 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

