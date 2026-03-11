Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Erneuter Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Die Osnabrücker Polizei muss sich mit einem weiteren Trickdiebstahl beschäftigen. Opfer ist diesmal eine 74-jährige Frau, der am Dienstagmittag an einer Bushaltestelle an der Sutthauser Straße übel mitgespielt wurde.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde die Frau gegen 12.30 Uhr aus einem Auto heraus angesprochen. In dem Fahrzeug befanden sich zwei junge Männer, die nach den Schilderungen der Geschädigten Schmuck tauschen wollten. In der Folge lässt sich die 74-Jährige ihre hochwertige Halskette abnehmen. Die Täter nutzen die inzwischen für das Opfer unübersichtliche Situation und fahren mit ihrem Pkw davon.

Wer hat zur genannten Zeit Beobachtungen zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen gemacht? Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0541/327-3203 oder -2115. In den vergangenen Wochen gab es bereits ähnlich gelagerte Vorfälle im Stadtgebiet und im Landkreis. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell