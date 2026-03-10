Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Betrugsdelikte durch falsche Bankmitarbeiter und falsche Polizeibeamte - Täter heben Bargeld ab - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Samstag kam es in der Straße Langenkamp zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil eines älteren Mannes. Der 90-Jährige erhielt gegen 13.30 Uhr einen Telefonanruf von einem angeblichen Mitarbeiter seiner Bank. Der Anrufer gab an, auf dem Konto seien unberechtigte Abbuchungen festgestellt worden. Zur angeblichen Sicherung des Kontos kündigte er weitere Maßnahmen an. In der Zeit zwischen 15.20 Uhr und 15.40 Uhr erschien ein Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab, an der Wohnanschrift des Geschädigten und nahm dessen EC-Karte entgegen. In der Folge wurde an einem nahegelegenen Geldautomaten eine vierstellige Bargeldsumme vom Konto des Geschädigten abgehoben.

Der Abholer der EC-Karte wird wie folgt beschrieben:

- etwa 25 bis 35 Jahre alt - etwa 175 cm groß - schlanke Statur - kurze dunkle Haare - bekleidet mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Hose

Bereits am Dienstag, 3. März 2026, ereignete sich ein ähnlich gelagerter Fall in der Straße Niedersachsenhof. Hier kontaktierte ein unbekannter Täter den 87-jährigen Geschädigten telefonisch und gab sich als Mitarbeiter einer Bankaufsicht aus. Er behauptete, von dem Konto sei ein größerer Geldbetrag an einen Onlinehändler überwiesen worden und es bestehe der Verdacht eines Betrugs. Zur angeblichen Sperrung des Kontos forderte der Anrufer die Herausgabe der EC-Karte sowie der dazugehörigen PIN. Der Geschädigte kam dieser Aufforderung nach.

Im weiteren Verlauf erschien ein Mann an der Wohnanschrift des 87-Jährigen und nahm Die EC-Karte des Mannes entgegen. Die Abholung soll sich zwischen 15 Uhr und 18 Uhr in der Straße Niedersachsenhof ereignet haben. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

- etwa 20 bis 22 Jahre alt - etwa 170 cm groß - sportliche Statur - dunkle Haare - auffälliger Bartwuchs - bekleidet mit einem braunen Wollpullover

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten.

Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen oder zu verdächtigen Beobachtungen in den genannten Zeiträumen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3303 zu melden.

