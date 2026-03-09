Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Räuber-Trio reißt 90-Jährigen aus dem Schlaf - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Eine Horrornacht erlebte ein 90-jähriger Mann, der am Wochenende in Quakenbrück von dreisten Dieben aus dem Schlaf gerissen wurde. Die 84-jährige Ehefrau des Seniors schlief in einem Nebenzimmer und bekam von dem Überfall nichts mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die bislang unbekannten drei Täter am frühen Sonntagmorgen gegen zwei Uhr durch die Wintergartentür in das Einfamilienhaus an der Neustädter Straße ein. Das Trio stand kurze Zeit später im Schlafzimmer des 90-Jährigen und verlangte Geld. Als der Mann um Hilfe schrie, hielt ihm einer der Täter mit einer Hand den Mund zu. Das Opfer blieb dabei körperlich unverletzt. In der Folge durchsuchten die Männer das gesamte Haus. Die Ermittlungen zum Diebesgut laufen. Ebenso wird geprüft, ob es Zusammenhänge mit einem weiteren in der Nacht von Samstag auf Sonntag verübten Einbruch in Quakenbrück (Kreuzstraße, wir berichteten) gibt.

Alle drei Täter waren maskiert, darüber hinaus gibt es folgende Personenbeschreibungen: Täter 1: etwa 1,75 Meter groß; muskulöse Statur; 25 bis 30 Jahre alt; dunkle Kleidung und dunkle Handschuhe. Täter 2: etwa 1,60 Meter groß; dünne Statur; etwa 20 Jahre alt; dunkle Kleidung. Täter 3: etwa 1,75 Meter groß; muskulöse Statur; 25 bis 30 Jahre alt; dunkle Kleidung.

Wer hat in der Nacht im Bereich der Neustädter Straße in Quakenbrück verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Polizei Bersenbrück bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05439/969-0.

