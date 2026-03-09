Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbrecher sperren Bewohner ein und gehen auf Beutezug - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bargeld und eine Digitalkamera erbeuteten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in Quakenbrück in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Nach bisherigen Ermittlungen drangen die Täter gegen 1.45 Uhr in das Haus an der Kreuzstraße (in Nähe zur Einmündung Pfaffenstraße) ein. Der Eigentümer befand sich zu diesem Zeitpunkt im Objekt und wurde von den Unbekannten eingeschlossen. Dabei blieb das Opfer glücklicherweise körperlich unverletzt. Die Täter blieben nur kurz im Haus und erbeuteten Bargeld und eine hochwertige Digitalkamera.

Wer hat im genannten Zeitraum irgendwelche Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht? Die Polizei Bersenbrück bittet um Zeugenhinweise: Telefon 05439/969-0.

