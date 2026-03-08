PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Osnabrück: Weltraumschrott statt Flugzeugabsturz - Polizeieinsatz in GM-Hütte/Harderberg

Osnabrück (ots)

Heute Abend gegen 19 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Zeugen berichteten von einem hellen Feuerball am Himmel, der anschließend zwischen Georgsmarienhütte und Osnabrück zu Boden gestürzt sein soll.

Aufgrund der Schilderungen gingen die Anrufer zunächst von einem möglichen Flugzeugabsturz aus. Entsprechend wurden starke Einsatzkräfte in die vermutete Absturzregion entsandt.

Nach Rücksprache mit der Flugsicherung des Flughafens Münster/Osnabrück (FMO) konnten dort jedoch keine Hinweise auf ein möglicherweise abgestürztes Flugzeug festgestellt werden. Der Feuerball wurde von dort jedoch auch beobachtet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich bei der Beobachtung um einen Meteoriten oder ähnlichen Weltraumschrott. Hinweise auf Schäden oder verletzte Personen liegen nicht vor. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

