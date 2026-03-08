Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Hinweise nach Unfallflucht im Heiligenweg gesucht

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen stellte ein Autobesitzer einen frischen Unfallschaden an seinem geparkten Fahrzeug fest. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte der Geschädigte seinen VW Polo in der Zeit zwischen 3 Uhr nachts und 11 Uhr morgens ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand des Heiligenwegs in Fahrtrichtung Ebertallee, in Höhe der Hausnummer 137. Als der Autobesitzer gegen 11 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen deutlichen, frischen Schaden. Der bislang unbekannte Verursacher hatte den geparkten Wagen offenbar beim Vorbeifahren oder Rangieren beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein. Es ist ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden.

