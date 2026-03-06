Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Großeinsatz nach persönlichem Hilferuf

Osnabrück (ots)

Ein vielköpfiger Polizei-Einsatz sorgte am Donnerstagabend für öffentliches Aufsehen rund um ein Mehrparteienhaus in Bad Essen. Eine Person im psychischen Ausnahmezustand hatte sich mehrfach über den Notruf gemeldet. Ein Großaufgebot aus Polizei- und Rettungskräften konnte in dem mehrstündigen Einsatz schließlich dafür sorgen, dass der Mann in eine Klinik gebracht werden konnte. Für die anderen Hausbewohner wurde vorsorglich ein Evakuierungszentrum eingerichtet, das jedoch nicht in Anspruch genommen wurde.

