Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Spaziergängerin findet Drogenrucksack - Polizei sucht Dealer

Osnabrück (ots)

Ein vermeintlicher Drogendealer hat seine Rechnung am Dienstagnachmittag offenbar ohne eine aufmerksame Spaziergängerin gemacht. Der 34-jährigen Frau aus Warendorf war gegen 16.45 Uhr auf einem Spielplatz an der Wilhelm-Busch-Straße ein scheinbar herrenloser Rucksack in einem Gebüsch aufgefallen. Die neugierige Frau entdeckte, dass sich in dem Rucksack eine größere Menge Betäubungsmittel befand und informiere sofort die Polizei. Um spielende Kinder zu schützen, nahm die Finderin den Rucksack zunächst an sich und übergab ihn wenig später den alarmierten Polizeibeamten. Bei einer Durchsuchung stellte sich heraus, dass der Rucksack mit insgesamt ca. 65g Cannabis bestückt war. Ermittler gehen davon aus, dass der Rucksack zum Handeltreiben benutzt werden sollte. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Der Eigentümer des Rucksacks ist herzlich eingeladen, diesen auf der Wache in Georgsmarienhütte abzuholen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis und Zubereitungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell