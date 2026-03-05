PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Dodesheide: Böller ins Wohnzimmer geworfen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Das hätte auch fatale Folgen haben können: Am Mittwochnachmittag um kurz nach 16 Uhr störte ein Böller die Ruhe an der Schlesischen Straße in Osnabrück. Der kleine Sprengkörper detonierte nicht irgendwo auf der Straße, sondern im Wohnzimmer einer Anwohnerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich die Frau mit ihrem Kleinkind auf dem Balkon, während eine bislang unbekannte Person den Böller durch die offene Balkontür in das Wohnzimmer warf.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei Osnabrück ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

