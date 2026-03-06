Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Rücksichtsloses Überholmanöver auf der Georgsmarienhütter Straße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 7.10 Uhr, exponierte sich der Fahrer eines dunklen KIA mit gleich mehreren rücksichtslosen Überholmanövern auf der Georgsmarienhütter Straße (Fahrtrichtung Kloster Oesede). Aufgrund des Fahrverhaltens sollen mehrere Fahrzeuge zu starken Bremsmanövern genötigt worden sein. Laut Zeugen sei es dem Zufall zu verdanken, dass niemand ernsthaft zu Schaden kam. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei aus Melle nun nach dem Fahrer eines dunklen Transporter, der in Höhe der Einmündung zur Holstenmündruper Straße ebenfalls von dem KIA gefährdet worden sein soll. Dieser wird gebeten, sich unter 05422/92260 zu melden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

