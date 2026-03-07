PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Widerstand gegen Polizeibeamte im Schlossgarten

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend kam es im Schlossgarten zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer zuvor gemeldeten Schlägerei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine wechselseitige Körperverletzung zwischen mehreren Beteiligten fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll ein 26-jähriger Mann im Verlauf der Auseinandersetzung einen anderen Beteiligten gebissen haben. Der Verletzte wurde anschließend in einem Rettungswagen medizinisch versorgt. Der 26-Jährige versuchte im weiteren Verlauf ebenfalls zum Rettungswagen zu gelangen. Dies wurde ihm durch die eingesetzten Beamten untersagt. Als der Mann dennoch in Richtung des Fahrzeugs ging, hielten ihn die Einsatzkräfte fest. Dabei leistete er Widerstand und wurde am Boden fixiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei der Maßnahme niemand verletzt. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

