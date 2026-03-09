PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Einfamilienhaus im Beckeroder Esch im Visier von Einbrechern - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagnachmittag (17 Uhr) und Sonntagmittag (14 Uhr) ist ein Einfamilienhaus im Beckeroder Esch ins Visier von Einbrechern geraten. Die Kriminellen verschafften sich durch eine Hintertür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude unweit der Einmündung zur Wegbreehe und durchwühlten sämtliche Räume nach Wertsachen. Mit ihrer Beute machten sich die Unbekannten schließlich aus dem Staub. Die Polizei aus Georgsmarienhütte nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 05401/83160 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 08:52

    POL-OS: Melle/A30: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Frau tödlich verletzt

    Osnabrück (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der A30 (Fahrtrichtung Niederlande) ist am frühen Montagmorgen eine 68-jährige Frau ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Fahrerin zwischen den Anschlussstellen Riemsloh und Melle-Ost aus derzeit ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Durch die Kollision mit der ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 10:53

    POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Hinweise nach Unfallflucht im Heiligenweg gesucht

    Osnabrück (ots) - Am Samstagmorgen stellte ein Autobesitzer einen frischen Unfallschaden an seinem geparkten Fahrzeug fest. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte der Geschädigte seinen VW Polo in der Zeit zwischen 3 Uhr nachts und 11 Uhr morgens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren