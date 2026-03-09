Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Einfamilienhaus im Beckeroder Esch im Visier von Einbrechern - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagnachmittag (17 Uhr) und Sonntagmittag (14 Uhr) ist ein Einfamilienhaus im Beckeroder Esch ins Visier von Einbrechern geraten. Die Kriminellen verschafften sich durch eine Hintertür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude unweit der Einmündung zur Wegbreehe und durchwühlten sämtliche Räume nach Wertsachen. Mit ihrer Beute machten sich die Unbekannten schließlich aus dem Staub. Die Polizei aus Georgsmarienhütte nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 05401/83160 entgegen.

