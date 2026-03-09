PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/A30: Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Frau tödlich verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A30 (Fahrtrichtung Niederlande) ist am frühen Montagmorgen eine 68-jährige Frau ums Leben gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Fahrerin zwischen den Anschlussstellen Riemsloh und Melle-Ost aus derzeit ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Durch die Kollision mit der Außenschutzplanke wurde der Pkw nach oben geschleudert und kam rund 50 Meter weiter mittig zwischen dem Haupt- und Überholfahrstreifen auf der Seite liegend zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Frau aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch vor Eintreffen der Rettungskräfte.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Niederlande bis gegen 4.45 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
