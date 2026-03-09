Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Illegales Kraftfahrzeugrennen in der Innenstadt? - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag (16.50 Uhr) kam es nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei im Bereich Rißmüllerplatz bis Neuer Graben zu einem mutmaßlichen illegalen Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei Autos. Die Polizei bittet nun um Hinweise von weiteren Zeugen sowie von Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise gefährdet wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fielen zwei Autos - ein schwarzer VW Golf GTI sowie ein weißer VW Golf 6 - zunächst im Bereich des Rißmüllerplatzes auf. Beide Fahrzeuge sollen anschließend über den Natruper-Tor-Wall und den Heger-Tor-Wall gefahren sein. Zeugen berichteten, dass die Autos wiederholt nebeneinander stark beschleunigten und anschließend abrupt abbremsten. Dadurch seien andere Verkehrsteilnehmer teilweise zu starken Bremsmanövern gezwungen worden. Im weiteren Verlauf sollen beide Autos auf dem Neuen Graben die Busspur genutzt und dort ebenfalls deutlich beschleunigt haben. Der schwarze VW Golf GTI soll zudem an der Kreuzung Neuer Graben / Struckmannshof über die Busspur an wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren sein und anschließend eine rote Ampel überquert haben.

Zeugen beschrieben die Fahrweise beider Autofahrer als hochriskant. Den Schätzungen zufolge erreichten die Fahrzeuge Geschwindigkeiten von etwa 80 bis 100 km/h. Nach dem Eindruck der Zeugen bestand der Verdacht, dass sich die Fahrer kannten und ein Rennen gegeneinander fuhren. Der schwarze VW Golf GTI konnte kurze Zeit später in der Heinrich-Heine-Straße festgestellt werden. Beim Abstellen des Autos kontrollierten Polizeibeamte das Fahrzeug sowie den Fahrer. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Rennen und zum zweiten beteiligten Auto dauern an.

Die Polizei aus Osnabrück bittet weitere Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der beiden Autos behindert oder gefährdet wurden, sich unter 0541/327-2115 oder -2515 zu melden.

