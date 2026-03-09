Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Diebe zapfen fast 3000 Liter Diesel ab - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die rasant steigenden Spritpreise rufen offensichtlich auch die Unterwelt auf den Plan: In der Zeit von Freitag (16 Uhr) bis Montag (6.30 Uhr) haben bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle in Bissendorf fast 3000 Liter Dieselkraftstoff entwendet.

Nach bisherigen Ermittlungen schlugen die Täter auf einer Baustelle am Teichhausweg zu. Der gestohlene Dieselkraftstoff verteilte sich auf mehrere Baugeräte und Maschinen, die zum Teil verschlossen waren. Wer hat in dem genannten Zeitraum Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht? Die Polizei Melle bittet um Hinweise: Telefon 05422/9226-0.

