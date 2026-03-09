PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Diebe zapfen fast 3000 Liter Diesel ab - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die rasant steigenden Spritpreise rufen offensichtlich auch die Unterwelt auf den Plan: In der Zeit von Freitag (16 Uhr) bis Montag (6.30 Uhr) haben bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle in Bissendorf fast 3000 Liter Dieselkraftstoff entwendet.

Nach bisherigen Ermittlungen schlugen die Täter auf einer Baustelle am Teichhausweg zu. Der gestohlene Dieselkraftstoff verteilte sich auf mehrere Baugeräte und Maschinen, die zum Teil verschlossen waren. Wer hat in dem genannten Zeitraum Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht? Die Polizei Melle bittet um Hinweise: Telefon 05422/9226-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 15:53

    POL-OS: Quakenbrück: Räuber-Trio reißt 90-Jährigen aus dem Schlaf - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Eine Horrornacht erlebte ein 90-jähriger Mann, der am Wochenende in Quakenbrück von dreisten Dieben aus dem Schlaf gerissen wurde. Die 84-jährige Ehefrau des Seniors schlief in einem Nebenzimmer und bekam von dem Überfall nichts mit. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die bislang unbekannten drei Täter am frühen Sonntagmorgen gegen zwei Uhr ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:00

    POL-OS: Osnabrück: Illegales Kraftfahrzeugrennen in der Innenstadt? - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Sonntagnachmittag (16.50 Uhr) kam es nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei im Bereich Rißmüllerplatz bis Neuer Graben zu einem mutmaßlichen illegalen Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei Autos. Die Polizei bittet nun um Hinweise von weiteren Zeugen sowie von Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise gefährdet wurden. Nach derzeitigem ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:58

    POL-OS: Quakenbrück: Einbrecher sperren Bewohner ein und gehen auf Beutezug - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Bargeld und eine Digitalkamera erbeuteten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in Quakenbrück in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Nach bisherigen Ermittlungen drangen die Täter gegen 1.45 Uhr in das Haus an der Kreuzstraße (in Nähe zur Einmündung Pfaffenstraße) ein. Der Eigentümer befand sich zu diesem Zeitpunkt im Objekt und wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren