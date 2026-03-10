Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei Beiß-Attacken, zwei Verletzte - Polizei sucht Hundehalter und Zeugen

Osnabrück (ots)

Mit zwei Beiß-Attacken muss sich derzeit die Osnabrücker Polizei befassen. In beiden Fällen machten sich die Hundehalter und ihre Vierbeiner aus dem Staub.

Vorfall an der Bramscher Straße am 5. März: Nach bisherigen Erkenntnissen wartete ein 30-jähriger Mann gegen 15.45 Uhr an der Ampelkreuzung Bramscher Straße/Hansastraße, als ein Fahrradfahrer und dessen angeleinter Hund an ihm vorbeifuhren. Dabei biss der Hund unvermittelt in das linke Bein des 30-Jährigen. Radler und Vierbeiner fuhren weiter, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Der Hundehalter wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt; bekleidet mit einer schwarzen Jacke. Der mittelgroße Hund könnte ein Pitbull sein.

Vorfall am Erich-Maria-Remarque-Ring (Ecke Nonnenpfad) am 2. März: Nach bisherigen Ermittlungen stand eine 64-jährige Frau gegen 9.25 Uhr an einem Fußgängerüberweg. Neben ihr warteten auch ein Radfahrer und dessen angeleinter Hund. In der Folge soll das Tier unvermittelt in das linke Bein der Frau gebissen haben. Der Radfahrer beleidigte die Frau und fuhr mit seinem Hund davon. Der Hundehalter wird wie folgt beschrieben: etwa 50 bis 60 Jahre alt; bekleidet mit einer grünen Jacke; braune kurze Haare; kurzer Bart. Der mittelgroße Hund trug ein weißes Halstuch und könnte ein Kampfhund sein.

Wer kann Hinweise zu den beiden Vorfällen geben? Zeugen melden sich bitte unter Telefon 0541/327-2115.

